منتخب مصر الأوليمبي يؤجل عودته إلى القاهرة من معسكر السخنة

فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب تأجيل عودة الفريق إلى القاهرة لمدة 24 ساعة، من أجل فرض مزيد من السرية على التدريبات وخطط الفريق في مبارياته المقبلة.



ويستعد منتخب مصر الأوليمبي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



من المقرر أن يخوض المنتخب الأولمبي تدريبه فى السابعة مساء اليوم باستاد دجلة بالعين السخنة، والسفر غدًا للقاهرة للمبيت بها والتدريب باستاد القاهرة الدولي.



وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي والتى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.