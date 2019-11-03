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أخبار العالم

مقتل عضو فريق طبي أمريكي في قصف تركي على قرية سورية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 04:16 م
مقتل عضو فريق طبي
مقتل عضو فريق طبي أمريكي في قصف تركي على قرية سورية
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قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلامية بمقتل عضو في فريق طبي أمريكي بقصف تركي على قرية سورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مراسلها قوله إن "أحد أعضاء فريق (فري بورما رينجرز الطبي الأمريكي) وهو من تايلاند قتل بعدوان تركي على قرية الرشيدية في ريف تل تمر".

كانت الوكالة أفادت في وقت سابق بأن وحدات الجيش العربي السوري أعادت انتشارها في القرى والبلدات من تل تمر إلى ناحية أبو راسين في ريف رأس العين وعلى طريق الدرباسية – رأس العين بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وذكرت أن قوات الاحتلال التركي أدخلت تعزيزات عسكرية إلى الأراضي السورية من محور قريتي جان تمر و المطلة بريف رأس العين وأقامت تحصينات في المناطق التي احتلتها.
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