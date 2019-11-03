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رياضة

الجانب المظلم من كرة القدم.. العنصرية تجبر أسطورة إيطاليا على عدم إكمال المباراة | فيديو

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:53 م
بالوتيلي مهاجم نادي
بالوتيلي مهاجم نادي بريشيا
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إسماعيل محمود
خرج المهاجم الدولي ماريو بالوتيلي من أرضية ستاد مارك أنطونيو بينتيجودي ، وذلك أثناء المباراة التي جمعت فريقه بريشيا بنادي فيرونا في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي.

وكان سبب خروج بالوتيلي من أرضية الملعب هو تعرضه لهتافات عنصرية من جماهير نادي فيرونا ، ليخرج بالكرة خارج الملعب ويصوبها تجاه المدرجات ، رافضًا دخول الملعب لفترة من الوقت ، وكان ذلك في الدقيقة 54 من المباراة. 

ودافع يوريتش مدرب فيرونا عن جماهير فريقه قائلًا :" لا أفهم ردة فعل بالوتيلي ، لم تكن هناك هتافات عنصرية فقط كان هناك هتافات تشجيعية ومضايقات لبالوتيلي."

يذكر أن المباراة قد انتهت بفوز فيرونا بهدفين مقابل هدف ، وسجل بالوتيلي هدف بريشيا الوحيد في الدقيقة 85 .
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