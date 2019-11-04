من الطلاق إلى ساحات المحاكم.. خلافات الفنانين عرض مستمر.. سمية الخشاب وأحمد سعد الأبرز

أثارت أزمة الفنانة سمية الخشاب والفنان أحمد سعد جدلا واسعا أمس واستمرت ردود فعلها إلى اليوم حيث تصدرت محرك البحث جوجل بعد إصدار قرار من المحكمة بحبس الفنانة سمية الخشاب 3 سنوات وكفالة قدرها 50 ألف جنيه بعد أن اتهمها أحمد سعد في قضية شيك بدون رصيد.



وتعد أزمة أحمد سعد وسمية الخشاب ليست الأولى بين المنفصلين والتى وصلت إلى ساحات القضاء، وفي التقرير التالى نرصد أبرز الأزمات بين الفنانين والتى وصلت إلى ساحات المحاكم رغم انفصالهم:



سمية الخشاب وأحمد سعد

تصدرت الفنانة سمية الخشاب محرك البحث جوجل بعد حصول طليقها المطرب أحمد سعد على حكم بحبسها 3 سنوات بعد أن اتهمها بـإصدار شيك دون رصيد، وشنت سمية هجوما عنيفا على طليقها بعد صدور الحكم، وقالت في تصريحات تلفزيونية إن الشيك الذي أحدث الأزمة كان بمثابة تخليص حسابات".



وأضافت سمية : أنها استأذنت طليقها في عدم صرف الشيك لعدم وجود رصيد كاف في حسابها، ولوجود التزامات أخرى لديها، ولتواجدها خارج مصر، وأنها لم تحصل على حقوقها بعد الطلاق، ولن تتنازل عنها.



قال أحمد سعد في تصريحات صحفية إن الأزمة حدثت بالخطأ، إذ إنه خارج مصر ولم يكن يعلم بالأمر، وخلافه مع (الخشاب) جرت تسويته بنفوس راضية، وأنه عرف بالحكم عبر وسائل الإعلام.



سارة نخلة وأحمد عبدالله

وقعت خلافات بين الفنان أحمد عبدالله وملكة الجمال السورية سارة نخلة، بعد أن جمعتهما قصة حب انتهت بالزواج، ثم الطلاق، لتبدأ الخلافات بينهما حيث خرجت نخلة عن صمتها وكتبت تعليقات حادة بشأن خلافها مع طليقها عبر حساباتها على السوشيال ميديا، ووصل الأمر للمحاكم، فحصلت على حكم بحبس طليقها عامين مع الشغل، بعد أن حررت محضرًا ضده تتهمه فيه بـعدم سداد إيصال أمانة".



بوسي وفطين سعيد

وبدأ خلاف المطربة بوسي مع طليقها فطين سعيد بعد صدور أحكام قضائية واجبة النفاذ بحق بوسي، بسبب "شيكات دون رصيد حررتها لطليقها.



وطعنت بوسي في صحة الشيكات المقدمة للنيابة، وقالت إن التوقيع الموجود عليها ليس توقيعها، لتقرر المحكمة إحالتها إلى الطب الشرعي للتأكد من صحة ادعائها ومقارنة خطها بالخط الموجود على الشيكات.



أحمد الفيشاوى وهند الحناوى

حدثت خلافات عديدة بين الفنان أحمد الفيشاوي وطليقته هند الحناوي، ونزاعات عدة إثر امتناعه عن سداد نفقه ابنته "لينا"، في الدعوى المقيدة برقم 86، لعام 2019، والمقدرة بحوالي 235 ألف جنيه، حيث قضت محكمة الأسرة بالخليفة، بحبسه لمدة شهر.



وقال شعبان سعيد، محامي هند الحناوي، إن الحكم الذي أصدرته المحكمة نهائي واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه، وحال القبض على أحمد الفيشاوي، سيكون معرضا للحبس، ما لم يسدد قيمة النفقة.



وكشف شعبان كواليس حكم حبس الفيشاوي إثر امتناعه عن دفع نفقات ابنته، قائلًا: "الموضوع من زمان وله خلافات، والفنان الراحل فاروق الفيشاوي، حاول حل النزاع بشكل ودي، واختار بنفسه مدرسة البنت في لندن، وسافرت إلى هناك من سنتين".



وأضاف المحامي، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "أنا حواء": "ورطوا هند وبقت بتدفع تكاليف دراسة بنتها، بناء على إقرارات من أحمد الفيشاوي لما اتنازل عن حضانة لينا، وبعدها بيطلب منها طلب أذن بالرؤية"، موضحًا: "البنت في لندن وبيطلب يشوفها في مركز شباب بالمقطم".