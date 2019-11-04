تحرك برلماني جديد بشأن تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور

أعلن عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بسبب تأخر تطبيق قرار رفع الحد الأدني للأجور منذ إصداره حتى الآن.



وقال "الجوهري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بإطلاق قرار رفع الحد الأدني للأجور منذ 4 أشهر تقريبا من أجل دعم المواطن وضمان حياة كريمة، ولكن الحكومة لم تقوم بتطبيق القرار على أرض الواقع حتى الآن بدون سبب مقنع.



وأكد النائب على ضرورة محاسبة الجهات الممتنعة عن تطبيق رفع الحد الأدني للأجور مع توضيح الأسباب التي أدت إلى تأخر تطبيقه، والتأكيد على تطبيقها بأثر رجعي لاضافة الأشهر التي لم يتم أضافتها منذ إصدار القرار حتى الآن.



يأتي ذلك بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، برئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة الصحة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.



وتابع الرئيس إجراءات التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية بالجمهورية.



واطلع الرئيس على ما قامت به وزارة المالية في هذا الصدد لتنفيذ القرار، حيث أوضح وزير المالية بأن إجمالي الجهات الحكومية المخاطبة بالقرار يبلغ عددها 3286 جهة، وقد قامت معظمها بتنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن جميع الجهات المتبقية ستنتهي من إجراءات التنفيذ بنهاية شهر نوفمبر الجاري.