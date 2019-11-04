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رياضة

جنش يكشف دور مرتضى منصور في إنهاء أزمته مع الزمالك

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:07 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف محمود عبد الرحيم "جنش" حارس نادي الزمالك، عن أزمته مع الزمالك بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء أمم إفريقيا 2019، وقبل مباراة مصر وأوغندا بالدور الثالث من دور المجموعات من المسابقة الإفريقية.

وقال في تصريحات لبرنامج ملعب ON مع الإعلامي أحمد شوبير: "حدث سوء تفاهم بسيط بيني وينهم لكن تواصلت مع المستشار مرتضي منصور رئيس النادي، وشرحت له طلباتي ومشكلتي وتفهم وافق على طلباتي".

وعن علاقته بأمير مرتضي المشرف على الكرة قال: "أنا وهو مقربين جدًا حتي قبل أن أحضر إلى البرنامج كنت أجلس معه، وهو دائمًا ما يستشيرني في بعض الأمور" .

وأكد خلال تصريحاته أن إتحاد الكرة هو من أنقذة بالإسراع في تسهيل السفر للعلاج في الخارج.

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