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رياضة

مصطفى مراد فهمي: الكاف ينهار وعلى الجميع إدراك خطورة الموقف

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:06 ص
الكاف
الكاف
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حسن العمدة
وصف مصطفى مراد فهمي، السكرتير العام السابق بالكاف، الأزمات التي تحدث داخل الاتحاد الافريقي "بالانهيار"

وقال مصطفى مراد فهمي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "التقرير المالي في تاريخ الكاف يتم تقديمه للاتحادات قبل 24 ساعه من الجمعية العمومية.

وتابع مصطفى مراد فهمي: لم يعلق احد على ذلك، واقمنا العشرات من الجمعيات العمومية ولكن لا يوجد تواصل ومع ذلك كنا نرسله قبل الجمعية العمومية ب 45 يوم وليس 30 يوم.

وواصل مصطفى مراد فهمي: كان هناك عجز في الميزانية 17 مليون دولار لأول مرة في تاريخ الكاف، كنا نقدم التقارير المالية بها فائض ويتم سؤالنا عن كل شىء، ولكن الان لم يعترض احد.

وأكمل مصطفى مراد فهمي: "رؤساء الاتحادات الافريقية لابد وان يدركوا ان هناك انهيار داخل الاتحاد".

وانتقل للحديث عن حياته قائلا: "فترته لا يطلق عليها عصر فساد، كان في الخزينة 20 الف دولار، ووصلت ل 67 مليون دولار، وعندما رحل كان في الخزينة 130 مليون دولار".
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