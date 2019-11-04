مصطفي مراد فهمي: لن يستطيع أحد نقل مقر الكاف

وصف مصطفي مراد فهمي، السكرتير العام السابق بالكاف، نقل مقر الكاف "بالفزاعة".



وقال مصطفي مراد فهمي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "هل سوف يستطيعوا جمع موافقة أكثر من 3/4 الأصوات.



وتابع مصطفي مراد فهمي: مصر لن تستطيع بعلاقتها جمع ربع الأصوات على الأقل.



واتم مصطفي مراد فهمي كلماته: فزاعة ونحن "نصدقها" بكل أسف، لا مجال للقلق، لن يستطيعوا نقل المقر.

