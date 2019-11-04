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رياضة

صدمة.. مصطفى فهمي: على الزمالك أن ينسى لقب نادي القرن السابق

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:27 ص
شعار الزمالك
شعار الزمالك
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حسن العمدة
علق مصطفى مراد فهمي السكرتير العام السابق على اعتراضات مسئولي الزمالك بعد مرور 20 عاما على منح الأهلي لقب نادي القرن.

وقال مصطفى مراد فهمي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "هذا التصنيف تم وضعه في 95 وتم إعلان الأهلي نادي القرن في 2000، لماذا لم يعترض أحد خلال هذه الفترة".

وتابع مصطفى مراد فهمي: "الأهلي اتوقف 3 سنين في وجودي داخل الكاف، لقب نادي القرن هو لقب شرفي ليس إلا".

واختتم مصطفى مراد فهمي: "الزمالك أكبر من الوقوف عند هذه النقطة حتى الآن بعد مرور 20 عاما، عليه أن ينسى الماضي وينظر للمستقبل من أجل محاولة الفوز باللقب القادم".
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