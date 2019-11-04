عمر السومة لـ مرتضى منصور: أهلي جدة لن يهبط للدرجة الثانية مع جروس.. فيديو

وجه عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي ومنتخب سوريا رسالة قوية للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.



وقال عمر السومة خلال لقائه مع الإعلامي وليد فراج المذاع على قناة "إس بي سي"، إن مرتضى منصور رئيس نادي كبير بالوطن العربي لا أعرف إذا كان لديه مشكلة مع جروس، ولكن لن يهبط أهلي جدة للدرجة الثانية مع السويسري.



واختتم عمر السومة، أن تواصل معي أحد المنتخبات وأحد الأندية الخليجية للتعاقد مع جروس، وأخبرتهما أن كل ما علي أنني سأعطيكما رقمه وفي النهاية هو صاحب القرار.

