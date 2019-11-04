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رياضة

القاهرة في انتظار وصول الدفعة الثانية من بعثة المنتخب الزامبي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:49 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
وضع الجهاز الفني لمنتخب زامبيا الأولمبي، برنامجا خاصا استعدادا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والتى تقام فى القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.

واستقبلت القاهرة ، المنتخب الزامبي للمشاركة فى البطولة حيث وصلت الدفعة الأولى القادمة من العاصمة لوساكا، التي تضم الجهاز الفنى و13 لاعبًا، وسيصل باقى لاعبى منتخب زامبيا المحترفين على دفعات بدءًا من اليوم الاثنين حيث سيتجهون من مقر أنديتهم إلى القاهرة مباشرة للالتحاق بمعسكر الفريق، ومن المقرر أن يعسكر فريق الرصاصات النحاسية فى أحد فنادق القاهرة على أن تقام تدريباته بملعب نادي النصر.

ويقع منتخب زامبيا فى المجموعة الثانية مع منتخبات نيجيريا حامل اللقب وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وتقام مبارياته باستاد السلام، بينما تضم المجموعة الأول مصر وغانا والكاميرون ومالي وتنافس على ستاد القاهرة.

وتعتبر بطولة أفريقيا تحت 23 سنة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل.
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