محمود طاهر لرئاسة الجبلاية.. السكرتير العام السابق للكاف يكشف كواليس اختيار مدرب المنتخب

كشف مصطفى مراد فهمي السكرتير العام السابق للكاف عن كواليس حديثه مع أشرف صبحي وزير الرياضة.



وقال فهمي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد"الوزير طلب مني اقتراح بعض الأسماء لإدارة اتحاد الكرة ورشحت أسماء منها محمود طاهر رئيسا لاتحاد الكرة ولم يكن من بينها عمرو الجنايني فأنا لا أعرفه جيدا".



أضاف "أيضا طلب مني ترشيح مدربين لقيادة المنتخب ورشحت أسماء مثل حسام البدري وحسن شحاتة وطلعت يوسف".



متابعا "أشكر حلمي طولان على ترشيحه لي لقيادة اتحاد الكرة، هو شخص جميل ومحترم ونفتخر به، ولكن قيادة اتحاد الكرة ليس في حساباتي".