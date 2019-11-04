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رياضة

تصريح ناري للسكرتير العام السابق للكاف عن المخطئ في أزمة الزمالك وجينيراسيون

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:45 ص
مصطفى مراد فهمي
مصطفى مراد فهمي
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ريهام بكير
كشف مصطفى مراد فهمي سكرتير الاتحاد الافريقي السابق لكرة القدم "كاف" عن رأيه في أزمة مباراة الزمالك مع جينيراسيون السنغالي في مباراة الاياب لدور الـ23 لدوري ابطال افريقيا ، بسبب نقل الملعب ورفض الفريق الضيف للنقل.

واكد السكريتر العام السابق للكاف ، أن الزمالك لم يخطئ في الأزمة ، والمشكلة الحقيقية كانت لدى الاتحاد الافريقي ، بدليل اتخاذ القرار بتحديد موعد اخر لاقامة المباراة.

وقال فهمي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد ، الازمة كانت بسبب عدم استفسار الكاف من النادي السنغالي عن موقفه من تأجيل موعد اللقاء ونقل المباراة.
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