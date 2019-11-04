تصريح ناري للسكرتير العام السابق للكاف عن المخطئ في أزمة الزمالك وجينيراسيون

كشف مصطفى مراد فهمي سكرتير الاتحاد الافريقي السابق لكرة القدم "كاف" عن رأيه في أزمة مباراة الزمالك مع جينيراسيون السنغالي في مباراة الاياب لدور الـ23 لدوري ابطال افريقيا ، بسبب نقل الملعب ورفض الفريق الضيف للنقل.



واكد السكريتر العام السابق للكاف ، أن الزمالك لم يخطئ في الأزمة ، والمشكلة الحقيقية كانت لدى الاتحاد الافريقي ، بدليل اتخاذ القرار بتحديد موعد اخر لاقامة المباراة.



وقال فهمي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد ، الازمة كانت بسبب عدم استفسار الكاف من النادي السنغالي عن موقفه من تأجيل موعد اللقاء ونقل المباراة.