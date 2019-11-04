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تعليم

بعد استئصال ورم يصل كيلو جراما.. استقرار حالة المريضة بمستشفى بنها الجامعي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:29 ص
بعد استئصال ورم
بعد استئصال ورم يصل كيلو جرام .. بنها الجامعى : استقرار حال
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إبراهيم الهوارى
أكد الدكتور يسري السعيد أستاذ جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي استقرار حالة المريضة التى تم استئصال ورم يزن كيلو جراما من صدرها؛ مشيرا إلى أنه تم حجزها بالرعاية المركزة بالمستشفى وتتلقى العلاج اللازم.

وقال السعيد إن الورم تم اكتشافه بالصدفة أثناء تحضيرها لإجراء عملية فقرات بالظهر وأثناء عمل الأبحاث ما قبل الجراحة تم اكتشاف ورم الصدر.

وأضاف أنه تم تحضير المريضة وعمل الجراحة واستئصال الورم الذي كان يزن حوالي واحد كيلو جرام ومصدره الوريد الأجوف العلوي وخرج المريض بعد نجاح العملية ويرقد الآن بالقسم في صحة جيدة لاستكمال علاجه.

يذكر أن الجراحة أجراها الدكتور يسري السعيد، أستاذ جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، والدكتور أشرف النحاس الأستاذ بالقسم، والدكتور محمد الجزار أستاذ جراحة القلب والصدر، ومدير الرعاية المركزة بالمستشفى.

كما شارك في إجراء العملية الدكتورة خديجة فتحي، أخصائية جراحة الصدر بمستشفيات جامعة بنها، وفريق التخدير الذي يضم الدكتور باهر دياب، أخصائي التخدير، والدكتورة أسماء فتح الباب، طبيب مقيم التخدير وتمريض القسم.
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