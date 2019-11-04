أول فريق تمثيل بالأزهر.. بندق: أعشق الفن منذ الصغر.. وآلاء: نفسي أصل للنجومية.. فيديو وصور



فريق التمثيل



الطالب خالد يحي الشهير ببندق، يدس في الفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة الأزهر، أكد لصدى البلد، يأنه شارك في فريق المسرح بمركز فنون الجامعة، حبا في التمثيل منذ الصغر ولم أتوقع أنني أجد مسرح في الجامعة أمارس فيه موهبتي.



وأضاف أنه أخيرا وجد مركز الفنون بجامعة الأزهر وقابل المخرج وتمت الموافقة على قبوله في مركز الفنون، وتمنى أن يوجد اهتمام بالمسرح والفنون عامة بشكل أكبر في الجامعات كافة.



وتابع: أتمنى أن يرى موهبتي الكثير من الناس والفنانين والمخرجين وأتمنى أن يتبنى موهبتي للخروج إلى النور وتمنيتها، منوها أن ثقتي في نفسي وموهبتي كبيرة وأجيد كافة الأدوار بدون الإقتصار على دور معين فهذا الذي يميز الممثل الناجح من غيره، كما أجيد تغيير مستوى الصوت نظرا لانني كنت أتمنى العمل كدوبلاج، كما أجيد أدوار الكوميديا.



وفي البنات، قالت الطالبة آلاء حمادة الفرقة الثانية كلية التجارة، إنها اشتركت حديثا في فريق التمثيل بالمسرح في جامعة الأزهر، قائلة "بحب التمثيل جدا منذ الصغر وتقليد المشاهد في البيت وفي الثانوية شاركت في أعمال مسرحية في المعهد وأشارك في المسابقات وأحصل على الجوائز".



وأشارت إلى أنها شاركت في مسابقة لاختيار المواهب في جامعة الأزهر واجتزت الاختبارات وتم اختيارها من لجنة التحكيم ويتم تدريبها الآن في مركز الفنون على حركات المسرح وكيفية التعامل وعمل الاستعراضات على المسرح.



وتابعت: اتمنى أن أصل للنجومية وأشارك في مسرحيات كبيرة مع النجوم الكبار منهم، منوهة أنها تحب الأدوار الكوميدية وبشهادة الجمهور أجد تفاعلا منهم على هذه الأدوار.



مسابقات الازهر 2019 .. تصوير ونحت وأفلام قصيرة وأخرى لخدمة البيئة



في سياق متصل ، أطلقت جامعة الأزهر مسابقات الازهر 2019 ، والتي تضمنت عدة أنواع من المسابقات في مجالات مختلفة نرصدها في التقرير التالي..



وجاءت أول مسابقة من مسابقات الازهر 2019 ، مسابقة التصوير الضوئي للطلبة والطالبات المتخصصين من كلية التربية قسم التربية الفنية ومن الكليات المختلفة، علما بأن الجائزة الأولي ٣٠٠ جنيه والجائزة الثانية ٢٠٠ جنيه والجائزة الثالثة ١٠٠جنيه وآخر موعد لتسليم الأعمال ٣٠ نوفمبر.



ويشترط على المتسابق تقديم أصل الصورة مطبوعا بمقاس لا يزيد عن 100X100 سم، وبالإخراج المناسب بالإضافة إلى الإطار، وأن تكون الصورة المقدمة من عمل المتسابق ويجب تقديم اسطوانة عليها أصل الصورة بجودة عالية "jpg" لغير المتخصصين، وأصل الصورة raw للمتخصصين.



كما يسمح باستخدام برنامج معالجة الصورة لتحسين قيمة الألوان دون التغيير في أصل تكوين الصورة من ذكر اسم البرنامج ، وأن يكون العمل إبداعيا أصيلا غير منقول أو مقتبس من عمل آخر ولم يسبق له الاشتراك بها في أى مسابقات أخرى.



ويشارك كل متسابق بعمل فني واحد فقط، مع مراعاة كتابة البيانات على كل عمل "الاسم، الجامعة، الكلية، رقم المحول" خلف كل لوحة، ويمنع منعا باتا التوقيع على الصورة الفوتوغرافية باسم صاحبها نهائيا.



أما ثاني مسابقات الازهر 2019 ، فهي مسابقة النحت للطلبة والطالبات للمتخصصين من كلية التربية قسم التربية الفنية ومن الكليات المختلفة، علما بأن الجائزه الأولي ٣٠٠ جنيه والجائزه الثانية ٢٠٠ جنيه والجائزه الثالثه ١٠٠ جنيه واخر موعد لتسليم الأعمال ٣٠ نوفمبر وتمنح الجوائز نقدية للفائزين للثلاثة مراكز الأولى من الطلاب المتخصصين والثلاثة مراكز من الطلاب الغير المتخصصين.



وينبغي في المتسابق أن يقدم العمل الفني نحتا بارزا أو كامل التجسيم، وأن يكون العمل إبداعيا أصيلا غير منقول أو مقتبسا من عمل أخر ولم يسبق له الاشتراك بها في أى مسابقات أخرى، ويشارك كل متسابق بعمل فني واحد فقط لا يقل أبعاده عن 50 سم ولا يزيد على 150 سم، كما يمكن تنفيذ أعمال النحت بأى خامات لها صفة الإستدامة مثل المعادن والأخشاب والأحجار والجبس والطين المحروق والبوليستر والفوم" مع مراعاة كتابة البيانات على كل عمل "الاسم، الجامعة، الكلية، رقم المحمول" خلف كل لوحة.



وجاءت المسابقة الثالثة من مسابقات الازهر 2019 في التصوير الزيتي، وذلك للطلبة والطالبات للمتخصصين من كلية التربية قسم التربية الفنية ومن الكليات المختلفة، علما بأن الجائزه الأولي ٣٠٠ جنيه والجائزه الثانيه ٢٠٠جنيه والجائزة الثالثه ١٠٠جنيه وآخر موعد لتسليم الأعمال ٣٠ نوفمبر.



وينبغي في المتقدم أن يكون العمل الفني له من ألوان زيتية، أكريلك، مائية، باستيل، فسيفساء، تمبرا، أو أى مادة ملونة أخرى غير قابلة للتلف، ويقوم كل متسابق بتقديم لوحة واحدة لا تقل أحد أبعادها عن 50 سمX70 سم ولا يزيد عن 100 سمx 120 سم بالبرواز في إطار جيد للعرض، وأن يكون العمل إبداعيا أصيلا غير منقول أو مقتبسا من عمل آخر ولم يسبق له الإشتراك به في أى مسابقات أخرى، وللمتسابق في مجال الفنون التشكيلية الاشتراك في مجال واحد فقط، مع مراعاة كتابة بيانات المتسابق على كل عمل "الاسم، الجامعة، الكلية، رقم المحمول".



أما المسابقة الرابعة من مسابقات الازهر 2019 ، فتشمل الأفلام القصيرة "التسجيلية، الروائية، التحريك" وتقدم الأفلام لدى إدارة الناشط الفني علما بأن آخر موعد لتقديم الأفلام 15 نوفمبر، والمسابقة للطلاب والطالبات من كلية الإعلام وكلية التربية وقسم التربية الفنية وغير المتخصصين من طلاب وطالبات الكليات المختلفة.



ويشترط في الفيلم ألا تزيد عن عشر دقائق، ويمكن تصوير الفيلم بأي كاميرا متاحة على أن يراعى جودة الصوت والصورة، وتسليم الأعمال على فلاش ميموري واستمارة بيان الفيلم، ويراعي كل ما يخالف الآداب العامة أو النظام العام، وتستبعد الأفلام التي يستعان فيها بمحترفين وأن يكون العمل إبداعيا أصيلا لصاحبه غير منقول أو مقتبسا.



أما المسابقة الخامسة من مسابقات الازهر 2019 ، فأعلنت عنها كلية الصيدلة للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة عن إقامة مسابقة لخدمة البيئة بعنوان "الأرض بيتنا" في الموضوعات الآتية: علاقة الإنسان بالبيئة "الحفاظ على الموارد - حماية البيئة"، والطاقة الخضراء، والمخاطر الصحية للتغيرات المناخية، ودور الفرد في حماية البيئة، وإعادة تدوير المخلفات، والحد من أخطار استخدام البلاستيك، والأضرار البيئية للإسراف في استهلاك المضادات الحيوية.



وأوضحت الكلية، أن المشاركة بالمسابقة تكون من خلال إعداد فيديو للتوعية من تصميم وإعداد الطالبة في مدة تستغرق دقيقتين ونصف باللغة العربية ويسلم على سي دي، أو إعداد مطويات للتوعية من تصميم وإعداد الطالبة، أو إعداد بوسترات وملصقات وتسلم مطبوعة على ورقة a4.



ويشترط في المسابقة مراعاة تبني استراتيجيات تبسيط العلوم والتعلم باللعب في الأعمال المقدمة وتسلم الأعمال المشاركة بها لوجو الكلية واسم الطالبة في موعد أقصاه 30 نوفمبر الجاري، وستقوم الكلية بإقامة حفل لتوزيع جوائز على الفائزين.

كثيرا ما يتهم الأزهر بأنه ضد الفن والفنون ويرفض الأعمال الدرامية، ولكن هذا على خلاف الواقع الذي يؤكد فيه الأزهر أنه مع كل الأعمال الفنية الراقية التي تسمو بالأرواح والوجدان وتفيد ولا تضر وليس فيها فسق أو فجور أو عري.وتولي جامعة الأزهر المواهب الفنية بين الطلاب والطالبات اهتماما كبيرا، ولعل أبرز ما يؤكد هذا الكلام هو مركز الفنون التابع لوزارة الشباب والرياضة والتي تحتضنه جامعة الأزهر وتسقبل فيه المواهب الطلابية بشتى أنواعها.في هذا الإطار سلط موقع صدى البلد الضوء على أول فريق تمثيل بجامعة الأزهر.يستعد فريق التمثيل بمراكز الفنون، التابع لوزارة الشباب والرياضة، لعمل عرض مسرحي على مسرح وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، حيث يتم تدريب الفريق حاليا ولمدة أربعة أشهر استعدادا لهذا العرض المسرحي.ويتكون الفريق من ٢٠ طالبا وطالبة من مختلف الكليات، ويقوم بالإشراف على الفريق ابتسام زيدان، ووجدي عبد الهادي، من رعاية الشباب بالجامعة.