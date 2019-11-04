بالوتيلي يرد بقوة على الهتافات العنصرية ضده

رد ماريو بالوتيلي، نجم بريشيا، في الساعات الأخيرة، على هجوم عنصري تعرض له خلال مباراة فريقه، أمام هيلاس فيرونا، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي.



وكتب بالوتيلي عبر حسابه الشخصي "إنستجرام": "الجماهير التي قامت بتقليد أصوات القردة في المدرجات، عار عليكم، وعلى أطفالكم، زوجاتكم، أبائكم، أقاربكم، وأصدقائكم".



وأضاف "شكرًا لكل من تضامن معي، سواء داخل أو خارج أرض الملعب، وعلى جميع الرسائل التي استقبلتها منكم، أثبتم أنكم رجال حقيقيون، ليس مثل أولئك الذين يهتفون ضدي".



وكان بالوتيلي أمسك بالكرة خلال المباراة، وسددها نحو جماهير فيرونا، اعتراضًا على الهتافات العنصرية، وأوقف الحكم اللقاء لعدة دقائق وقام بتحذير الجماهير قبل أن تستأنف المباراة مجددًا.



وسجل بالوتيلي هدفًا في هزيمة بريشيا أمام فيرونا، والتي انتهت بنتيجة 2-1.

After being subjected to racially abusive chants earlier in the game, Mario Balotelli scored this stunner. pic.twitter.com/YoXSaNEzwd — ESPN FC (@ESPNFC) November 3, 2019