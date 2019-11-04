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اقتصاد

المالية: نستهدف معدلات أقل من 5% لعجز الموازنة لدعم الصحة والتعليم

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:33 م
صدى البلد
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محمد يحيي
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة تسعى لتخفيض عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري من 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.2% خلال العام المالي المقبل.

جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات، مؤتمر " الرؤية المستقبلية لمنظومة الضرائب والتشريعات المتوقعة" والذي تنظمه جمعية الضرائب المصرية برئاسة الدكتور أحمد شوقي،لمناقشة التشريعات الضريبية الراهنة من بينها قانوني الضريبة على القيمة المضافة والدخل.

أوضح أن الوزارة تسعى بصورة كبيرة للوصول للأرقام العالمية في عجز الموازنة والمحددة بأقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد؛ حتي تتمكن الحكومة في توجيه مواردها لدعم قطاعي الصحة والتعليم بشكل أكبر

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