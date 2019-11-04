بسبب لعب البلاي ستيشن.. مهندس يعذب طفله حتى الموت ببولاق الدكرور

عذب مهندس زراعي طفله حتى الموت عقابا له على سرقة مبالغ مالية للعب البلاي ستيشن ببولاق الدكرور، وتمكنت مباحث الجيزة من إلقاء القبض على الأب المتهم.



تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا من المستشفي بوصول الطفل ياسين ٨ سنوات بالصف الثالث الابتدائي جثة هامدة وبجسده سحجات وكدمات وآثار تقييد باليدين والقدمين.



شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتفسير آثار التعذيب علي جسد الطفل المجني عليه، وأسفرت التحريات بقيادة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية والعقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة أن والد الطفل وراء قتله.



وقرر الأب ويدعي خميس ٣٥ سنة مهندس زراعي بالأوقاف في مناقشاته أن نجله قام بسرقة مبالغ مالية على فترات بلغت ١٤٠٠ جنيه للعب بها في محلات البلاي ستيشن ما دفعه للتعدي عليه بالضرب حتي فقد الوعي فأسرع بنقله إلي المستشفي لإنقاذه إلا أنه فارق الحياة، تحفظت قوات الأمن برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور على الأب.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.