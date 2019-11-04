Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بسبب لعب البلاي ستيشن.. مهندس يعذب طفله حتى الموت ببولاق الدكرور

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:37 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
Advertisements
ندى حمودة – أحمد مهدي
عذب مهندس زراعي طفله حتى الموت عقابا له على سرقة مبالغ مالية للعب البلاي ستيشن ببولاق الدكرور، وتمكنت مباحث الجيزة من إلقاء القبض على الأب المتهم.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا من المستشفي بوصول الطفل ياسين ٨ سنوات بالصف الثالث الابتدائي جثة هامدة وبجسده سحجات وكدمات وآثار تقييد باليدين والقدمين.

شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتفسير آثار التعذيب علي جسد الطفل المجني عليه، وأسفرت التحريات بقيادة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية والعقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة أن والد الطفل وراء قتله.

وقرر الأب ويدعي خميس ٣٥ سنة مهندس زراعي بالأوقاف في مناقشاته أن نجله قام بسرقة مبالغ مالية على فترات بلغت ١٤٠٠ جنيه للعب بها في محلات البلاي ستيشن ما دفعه للتعدي عليه بالضرب حتي فقد الوعي فأسرع بنقله إلي المستشفي لإنقاذه إلا أنه فارق الحياة، تحفظت قوات الأمن برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور على الأب.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

لاعبو الأهلي يغادرون معسكر الفريق بدبي للانضمام للمنتخب .. صور

أخبار الرياضة ليلا.. صدمة جديدة للزمالك بسبب نادي القرن .. رسالة نارية من نجم الأهلي لـ مرتضى منصور

حكم الجلوس في الصلاة بعذر وبدون | دار الإفتاء ترد .. فيديو

صاروخية محمد صلاح في تشيلسي تنافس على أفضل هدف بجوائز نورث وست

نجم مانشستر سيتي مهدد بالغياب عن موقعة ليفربول

رغم اعتذاره عن لازم تتضرب بالجزمة..ريهام سعيد تقصف جبهة جورج قرداحي

Advertisements

أخبار الرياضة ليلا.. صدمة جديدة للزمالك بسبب نادي القرن .. رسالة نارية من نجم الأهلي لـ مرتضى منصور

المحكمة تستعلم من البرلمان عن صفة خالد يوسف النيابية لاتهامه رانيا يوسف بسبه وقذفه

عاريان في البانيو | ملابسات العثور على جثتي عجوز خليجي وخادمة داخل شقة في الجيزة

دمية لإعدام راجح ضمن زينة الفرح.. شهيد الشهامة محمود البنا بطل عرس في المنوفية.. فيديو

مفاجأة برلمانية لحل أزمة قانون الإيجار القديم | تفاصيل

القوات المسلحة: مقتل 83 تكفيريا وتفجير 376 عبوة ناسفة بسيناء

عبر تطبيق سناب شات.. أحدث ظهور لـ جنا عمرو دياب بصحبة صديقتها

آخرها بـ8 ملايين جنيه.. أسعار خيالية لـ فساتين زفاف النجمات.. صور

رغم اعتذاره عن لازم تتضرب بالجزمة..ريهام سعيد تقصف جبهة جورج قرداحي

فشل ذريع فى بيراميدز.. حمودي لن يلعب أي مباراة حتى نهاية الموسم

بمساعدة زوجته.. إحباط تهريب تاجر مخدرات من الشرطة في بورسعيد

اللجنة العامة للبرلمان توافق على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان قصير...مها أحمد تتألق بجانب زوجها والجمهور:خسيتى أوى

بـ حملات رفيعة... دانا حمدان بإطلالة مثيرة تعرضها للانتقاد

توقفي عن رميه.. 5 فوائد لا تتخيليها لـ قشر الرمان