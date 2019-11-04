صبحي يستقبل سفير البحرين ومستشار ملك المملكة لشئون الشباب والرياضة

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الاثنين بمكتبه بديوان الوزارة، كل من صالح بن عيسي بن هندى المناعى مستشار جلالة ملك مملكة البحرين لشئون الشباب والرياضة ورئيس الجمعية البحرينية للرواد الرياضيين، والسفير راشد بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين بمصر.



جاء اللقاء لبحث التعاون الثنائي بين مصر والبحرين في مجالى الشباب والرياضة، وتكثيف البرامج والمشروعات المشتركة منها برامج التبادلات الشبابية والرياضية.



وأوضح وزير الشباب والرياضة تاريخ العلاقات القائمة بين مصر والبحرين وحرص البلدين على توطيد العلاقات وأطر التعاون في مختلف المجالات، مشيرا إلى دور مستشار ملك مملكة البحرين في تطوير الرياضة البحرينية، مستعرضًا تجربة مصر على صعيد الإنجازات الرياضية المحققة في مختلف البطولات الدولية.



وأكد الوزير على دراسة تطوير مشروع التوأمة بين مصر والبحرين في مجال العلاقات الشبابية والرياضية بما يعود بالإيجاب على تعزيز التواصل وتبادل الثقافات بين شباب البلدين وبحيث تشهد الفترة القادمة مزيدًا من البرامج المشتركة بين البلدين؛ تكليلًا للجهود المشتركة وتأكيدًا على روابط الإخوة التي تربط الجانبين المصري البحريني.



حضر اللقاء كل من خميس محمد المقلة رئيس نادى البحرين للتنس ورئيس شركة ماركوم للخليج، والدكتور قاسم بوعلاي مندوب بالأمم المتحدة سابقًا، والدكتور عبد المجيد محمد مدير إدارة بوزارة التربية والتعليم سابقًا، ومجيد عبد الله العصفور نائب أول لرابطة العربية لرواد التنس.