حسن المستكاوي: الأهلي الأفضل في الشوط الأول.. وزيزو النجم حتى الآن
رئيس الوزراء: مصر أحرزت تقدما اقتصاديا واستثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية
رئيس الوزراء: استثمرنا أكثر من نصف تريليون دولار في البنية التحتية.. فيديو
مفتي الجمهورية: مصر رغم ما تعرضت له من محاولات غزو متعددة لكنها منارة التعايش والسلام
الوزراء: مصر أحرزت تقدما اقتصاديا أشادت به المؤسسات الدولية
رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على خلق بيئة أعمال لتمكين القطاع الخاص
لقطة طريفة في نهائي السوبر المصري.. سقوط حكم اللقاء بين زيزو وجعفر يثير ضحك الجماهير
السوبر المصري.. الأهلي يتفوق على الزمالك فى الشوط الأول بأقدام بن شرقي
أسيست زيزو .. بن شرقي يفتتح التهديف لـ الأهلي أمام الزمالك
سبب استبعاد أفشة من مباراة الزمالك في نهائي السوبر المصري
خالد الجندي: نتيجة الاستخارة ليست منامًا ولا تؤدى 3 أيام فقط
رئيس الوزراء يشهد التوقيع علي 55 عقدا بين الاتصالات وشركات التعهيد
اقتصاد

رئيس تنمية القاهرة الجديدة يجتمع مع سكان "جنة" لمناقشة سبل الارتقاء بالخدمات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

عقد المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من سكان كمبوند “جنة”، بحضور  مسؤولي القطاعات المختلفة بالجهاز وممثلي الشركة المتعاقدة مع الجهاز لإدارة وتشغيل الكمبوند، وذلك في إطار حرص الجهاز على التواصل المباشر والمستمر مع السكان والاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم بشأن تطوير مستوى الخدمات المقدمة داخل المدينة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة عدد من الملفات الخدمية المهمة داخل كمبوند “جنة”، حيث استعرض رئيس الجهاز جهود الجهاز والشركة المسؤولة عن التشغيل في تحسين الأداء وتطوير المرافق والخدمات، بما يواكب ما تشهده المدينة من طفرة في أعمال التطوير والنهوض بالمظهر العام.

🔹 تطوير الزراعة ونظم الري:
وجّه رئيس الجهاز بضرورة رفع كفاءة أعمال الزراعة داخل الكمبوند وزيادة أعداد الأشجار والمساحات الخضراء، مع تحديث نظم الري لتقليل الفاقد والحفاظ على المزروعات والعمارات.
كما شدد على استمرار حملات مكافحة الآفات الزراعية بصفة دورية، مع إزالة التالف أولًا بأول واستبداله بزراعات تتناسب مع طبيعة الكمبوند وتليق بمستواه الراقي.

 تعزيز منظومة الأمن


وأكد المهندس أحمد رشاد على أهمية تعظيم دور منظومة الأمن داخل الكمبوند من خلال زيادة عدد الأفراد المدربين ورفع كفاءتهم، بما يضمن أعلى درجات الأمان والانضباط داخل المشروع، مع المتابعة المستمرة من مسؤولي الأمن بالجهاز.

 رفع كفاءة النظافة والصيانة


كما شدد رئيس الجهاز على تكثيف أعمال النظافة داخل وخارج العمارات والاهتمام بمستوى النظافة في مداخل العمارات والممرات، واستخدام مواد تنظيف آمنة وعالية الجودة للحفاظ على المظهر الجمالي العام.
كما وجّه بضرورة توفير قطع الغيار اللازمة لأعمال الكهرباء والمياه والمصاعد من خلال الشركة المتعاقدة، لضمان استمرارية الخدمة وسرعة التعامل مع أي أعطال.

 التواصل المستمر مع السكان


وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس أحمد رشاد الشريف أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة يحرص على استمرار عقد مثل هذه الاجتماعات الدورية مع سكان الكمبوندات والمناطق المختلفة بالمدينة، بهدف الاستماع إلى الملاحظات والمطالب على أرض الواقع، والعمل على تحسين جودة الخدمات وتوفير بيئة معيشية آمنة ومريحة للمواطنين.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن هذه اللقاءات تمثل حلقة وصل مباشرة بين الجهاز وسكان المدينة، وتسهم في تعزيز الثقة والتعاون المشترك، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة الارتقاء الدائم بالخدمات وتقديم نموذج متميز للمدن الجديدة.

