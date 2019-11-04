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رياضة

الكشف عن مدة غياب نعيم السليتي نجم الاتفاق السعودي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:13 م
السليتي
السليتي
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إسراء أشرف
كشف تقرير صحفي سعودي، الاثنين، مدة غياب التونسي نعيم السليتي، لاعب الاتفاق، بعد الإصابة التي لحقت بها مؤخرًا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن السبيتي يحتاج فترة تصل إلى 10 أيام من العلاج والتأهيل، لتجاوز تمدد في العضلة الخلفية.

وتابعت الصحيفة السعودية في تقريرها، أن اللاعب التونسي خضع لفحص طبي أمس الأحد، لتحديد طبيعة الإصابة، على أن يخضع لفحوصات طبية أخرى قبيل انتهاء برنامج التأهيل.

وكان السليتي تعرض لإصابة خلال مشاركته مع فريقه أمام العدالة في 24 أكتوبر الماضي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي)، قبل أن تتجدد أمام الفيحاء الخميس الماضي ضمن الجولة التاسعة، ليغادر اضطراريًّا في الشوط الثاني.
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