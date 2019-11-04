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تعليم

جامعة الإسكندرية تبحث سبل التعاون مع وفد نانكاي الصينية.. صور

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:29 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
زار وفد من جامعة نانكاى الصينية، اليوم الأحد، جامعة الإسكندرية، لبحث سبل التعاون، وعرض المنح التى تقدمها الجامعة الصينية لطلاب الدراسات العليا لغير الصينيين وتبادل أعضاء هيئة التدريس بين الجانبين.

وأكد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، ترحيبه بالتعاون مع الجامعة الصينية، والتى تحتل المركز الثانى فى تدريس اللغة العربية، وذلك من خلال توقيع إتفاقية تعاون مشتركة فى المجالات التى سيتم الإتفاق عليها.

ودعا الكردي، إلى التعاون المشترك فى المجالات الحديثة والمتطورة، مشيرًا إلى إرسال مجموعة من أعضاء هيئة التدريس لعدة جامعات صينية للتدريب وتقديم محتوى علمى متطور لطلاب جامعة الإسكندرية.

على الجانب الآخر، أكد الوفد الصينى حرصه على التعاون مع جامعة الإسكندرية وإتاحة الفرصة لطلابها للإستفادة من المنح الدراسية التى تقدمها.

ودعا وفد جامعة نانكاي الصينية إلى التعاون من خلال Study Center بالجامعة الصينية للقيام بأبحاث علمية مشتركة فى المجالات الحديثة ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء كل من الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء رمضان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
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