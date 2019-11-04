التواء الكاحل يهدد محمد صلاح قبل مواجهتى جينك والمان سيتى

فجر موقع "ليفربول إيكو" مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الإصابة الأخيرة التى تعرض لها محمد صلاح خلال مشاركته أمام ليستر سيتى فى إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي.



وقال موقع "ليفربول إيكو" أن محمد صلاح لا يزال يعانى من تأثير الإصابة "التواء فى الكاحل" التى تعرض لها خلال مشاركته أمام ليستر سيتى وهو الأمر الذى ظهر بوضوح خلال مشاركته فى المباراة الماضية أمام أستون فيلا والتى شهدت تغييره قبل 30 دقيقة من انتهاء المباراة.



وأصبح موقف محمد صلاح غامضا من اللعب مع فريقه أمام جينيك البلجيكى المقرر إقامتها غدا "الثلاثاء" بدوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".



ويأمل الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول فى لحاق محمد صلاح بمواجهة جينك، ومواجهة مانشستر سيتى المهمة المقرر إقامتها بين الفريقين 10 نوفمبر الجارى فى إطار لقاءات الجولة الـ 12 من منافسات الدورى الإنجليزي.