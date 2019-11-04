Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

التواء الكاحل يهدد محمد صلاح قبل مواجهتى جينك والمان سيتى

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:42 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
Advertisements
عمرو الحلوانى
فجر موقع "ليفربول إيكو" مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الإصابة الأخيرة التى تعرض لها محمد صلاح خلال مشاركته أمام ليستر سيتى فى إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال موقع "ليفربول إيكو" أن محمد صلاح لا يزال يعانى من تأثير الإصابة "التواء فى الكاحل" التى تعرض لها خلال مشاركته أمام ليستر سيتى وهو الأمر الذى ظهر بوضوح خلال مشاركته فى المباراة الماضية أمام أستون فيلا والتى شهدت تغييره قبل 30 دقيقة من انتهاء المباراة.

وأصبح موقف محمد صلاح غامضا من اللعب مع فريقه أمام جينيك البلجيكى المقرر إقامتها غدا "الثلاثاء" بدوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ويأمل الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول فى لحاق محمد صلاح بمواجهة جينك، ومواجهة مانشستر سيتى المهمة المقرر إقامتها بين الفريقين 10 نوفمبر الجارى فى إطار لقاءات الجولة الـ 12 من منافسات الدورى الإنجليزي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليفربول في تحد جديد أمام ليستر سيتي بـ الدوري الإنجليزي.. اليوم

بث مباشر.. مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تعرف على آخر تطورات إصابة محمد صلاح وفرصة لحاقه بمباراة مانشستر يونايتد

أنباء سارة فى ليفربول قبل مواجهة المان يونايتد بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يسعى للفوز التاسع.. تعرف على تاريخ لقاءات المان يونايتد وليفربول

أحتاج للراحة.. تفاصيل مكالمة حسام البدري و محمد صلاح بعد مباراة ليفربول و مانشستر يونايتد

ترشيحاتنا

فشل ذريع فى بيراميدز.. حمودي لن يلعب أي مباراة حتى نهاية الموسم

الحضرى مدربا .. أشهر 4 حراس مرمى لمعوا فى عالم التدريب.. تعرف عليهم

14 نوفمبر محاكمة ياسمين الخطيب في سب وقذف خالد يوسف

ربة منزل تتخلص من زوجها بمساعدة عشيقها بـ أشمون | تفاصيل

بمكياج هادئ وإطلالات أنيقة.. فيفى عبده تتألق فى أحدث جلسة تصوير

مفاجأة برلمانية لحل أزمة قانون الإيجار القديم | تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد الحب .. 10 أفكار لـ هدية على أد الإيد للبنات

بـ الورود والأعلام والمزمار .. كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي

فى عيد ميلاده..حماقى بنفس إطلالة عمرو دياب والجمهور: القميص وحش