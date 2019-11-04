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أخبار البلد

مسافرون : التكنولوجيا التفاعلية تجذب الزوار لجناح مصر ببورصة لندن

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:26 م
الجناح المصرى ببورصة
الجناح المصرى ببورصة لندن السياحية
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محمد الاسكندرانى
أكد الدكتور عاطف عبد اللطيف أحد المشاركين ببورصة لندن السياحية التي تم افتتاحها اليوم ورئيس جمعية مسافرون للسياحة وعضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، أن هناك اقبالا كبيرا على الجناح المصري بالبورصة من مختلف الجنسيات والكل يتساءل عن كيفية المشاركة في احتفالات افتتاح المتحف المصري وكذلك البرامج السياحية الخاصة بمدينة شرم الشيخ في ظل عودة السياحة الانجليزية لها مؤخرًا.

وأشار د. عاطف إلى أن وجود معرض توت عنخ آمون في لندن بالتزامن مع أقامة البورصة السياحة وزيارة أكثر من300 الف في أول أيام المعرض له دور كبير في الترويج للجناح المصري والسياحة الثقافية وأعطى رغبة للعديد هناك في المشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري 2020 القادم.

وأشاد بجهود القيادة السياسية والعلاقات الطيبة التي تتمتع بها مع جميع دول العالم حاليا وكذلك انعقاد ملتقى الاديان في سانت كاترين برعاية الرئيس السيسي ومشاركة الوزراء والفنانين والسفراء كلها رسائل ايجابية للعالم عن مصر، مؤكدا انه لا احد يغفل ايضا دور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وتواصلها مع المشاركين ببورصة لندن وعقد لقاءات تليفزيونية وصحفية ولقاءات مع كبرى منظمي الرحلات بالعالم لجذب مزيد من السياحة الى مصر.

وأوضح د. عاطف عبد اللطيف في تصريحات له من لندن اليوم أن الجناح المصري ببورصة لندن السياحية WTM هذا العام يتكون من طابقين دور أرضى مساحته 630 مترًا ودور علوي تبلغ مساحته حوالي 100متر ويبلغ عدد المشاركين بالجناح المصرى نحو 56 منشأة سياحية منها 28 فندقًا و27 شركة والاتحاد المصرى للغرف السياحية.

وأكد د. عاطف أن من أهم ما يميز الجناح المصري هذا العام استخدام التكنولوجيا التفاعلية الحديثة والوسائط الرقمية في تصميم الأجنحة المصرية بما يتماشى مع الاتجاهات التسويقية العالمية كذلك وجود لافتات دعائية عن مصر في المواصلات العامة وداخل الفنادق خاصة كتيبات عن مصر ومجلات عن توت عنخ آمون بالغرف الفندقية.

ويشارك ببورصة لندن السياحية قرابة 5000 شركة عارضة من كبـرى منظمى الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم ومن المنتظر ان يزور المعرض هذا قرابة ٥٠ ألف زائر واعلامي ومحطات تليفزيونية.
مسافرون : التكنولوجيا التفاعلية تجذب الزوار لجناح مصر ببورصة لندن
مسافرون : التكنولوجيا التفاعلية تجذب الزوار لجناح مصر ببورصة لندن
مسافرون : التكنولوجيا التفاعلية تجذب الزوار لجناح مصر ببورصة لندن
مسافرون : التكنولوجيا التفاعلية تجذب الزوار لجناح مصر ببورصة لندن
مسافرون : التكنولوجيا التفاعلية تجذب الزوار لجناح مصر ببورصة لندن
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