سيراميكا كليوباترا يعبر بتروجيت .. ويواصل تصدره لمجموعة القاهرة

اقتنص سيراميكا كليوباترا فوزًا ثمينًا من أنياب مصيفه بتروجت بهدف نظيف في المباراة التي جرت عصر اليوم على ستاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لدوري الدرجة الثانية.



بدأ اللقاء قويًا من جانب كلا الفريقين حيث احتسب حكم اللقاء ركلة حرة مباشرة لصالح أحمد أوكا لاعب بتروجت من الجهة اليسرى نفذها أحمد عفيفي لكن طارق سامي مدافع سيراميكا سدد الكرة في لاعب بتروجت لتتحول إلى ركلة مرمى.



وسدد سانية في الدقيقة السابعة من خلفية مزودجة لكن محمد أبو النجا حارس بتروجت حول الكرة إلى خارج الملعب، ليتوقف اللعب للحظات بسبب سقوط الثنائي أحمد السباعي ومحمد جمال بعد الاصطدام في وسط الملعب.



وفي الدقيقة ١٥ مرر أحمد عبد الرسول كرة طولية إلى المنطلق إيزيكا الذي مرر الكرة للقادم من الخلف محمود عماد ليسدد كرة قوية لكنها وجدت جسد طارق سامي مدافع سيراميكا وتتحول إلى ركلة ركنية في أخطر فرص المباراة.



ومع وصول المباراة للدقيقة ٢١ مرر شادي حسين كرة عرضية رائعة لأحمد غنيم داخل منطقة الجزاء ليسددها باتجاه مرمى بتروجت لكن محمد أيو النجا حارس بتروجت نجح في التصدي للكرة وإنقاذ فريقه من فرصة خطيرة.



وحصل طارق سامي مدافع سيراميكا على البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة ٤٠ بعد عرقلته لأحمد عفيفي، ليحتسب حكم المباراة أحمد جمال ضربة حرة سددها احمد السباعي في الحائط.



وسدد سانية كرة قوية في الدقيقة ٤٣ باتجاه المرمى لكن أبو النجا حارس بتروجت تصدى للكرة ببراعة وحولها لركلة ركنية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.



ومع بداية أحداث الشوط الثاني انطلق حسني ذكي في وسط الملعب ليتعرض للعرقلة من محمود عماد لاعب بتروجت ويحصل على البطاقة الصفراء الثانية في اللقاء، ويحتسب الحكم ركلة حرة سددها محمد جمال سهلة في يد محمد أبو النجا.



وفي الدقيقة ٥٨ رواغ شادي حسين أحمد سالم صافي بطريقة رائعة ومرر كرة عرضية لأحمد غنيم الذي وضع الكرة برأسه باتجاه المرمى لكن أبو النجا حارس بتروجت ارتدى ثوب الإجادة وأنقذ مرماه من هدف محقق في أخطر فرص المباراة.



وأجرى محمد عودة التغيير الأول لبتروجت في الدقيقة ٦٥ بإشراك أحمد “عجلة” بدلًا من محمد “ميدو”، ليرد عليه هيثم شعبان بالدفع بأحمد حسني بدلًا من سانيه.



وحصل شادي حسين على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة ٧٢ ليسددها محمد جمال من فوق الحائط وتسكن الشباك معلنًا الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا.



بعد الهدف الأول لسيراميكا قرر محمد عودة إجراء التغيير الثاني لبتروجت بالدفع بأحمد رؤوف بديلًا لأحمد “أوكا” في محاولة منه لزيادة القوة الهجومية لفريقه باحثًا عن هدف التعادل.



ومع توالي الهجمات لفريق بتروجت لجأ هيثم شعبان للتغيير الثاني بإشراك أحمد حاتم بدلًا من عبد الله بيكا لزيادة التأمين لخط وسط الضيوف، ليتبعه عودة بالدفع بمحمود القط بديلًا لجون مانجا.



وسدد أحمد عفيفي كرة قوية في الدقيقة ٨٧ لكنها علت عارضة محمود شكري حارس مرمى سيراميكا كليوباترا.



واحتسب حكم اللقاء أحمد جمال ٥ دقائق وقت بدل ضائع لينتهي اللقاء بفوز سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف.



وبهذا الفوز رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى ٩ نقاط مواصلًا صدارته للمجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد بتروجت عند ٤ نقاط.