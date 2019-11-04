حياة كريمة.. محافظ الإسكندرية يسلم مساعدات إنسانية للأهالي المتضررة من الطقس السيئ

سلم الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، أجهزة كهربائية واحتياجات أساسية إلى 11 أسرة من الأهالي المتضررة من موجة الطقس السيئ بمنطقة نجع العرب نطاق حي غرب، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني.



جاء ذلك بعد حصر ورصد جميع الاحتياجات الأساسية لأهالي منطقة نجع العرب خلال الجولة المكبرة التي قام بها المحافظ لتفقد الأماكن المتضررة.



وأوضح محافظ الإسكندرية أن تسليم احتياجات الأهالي المتضررة اليوم هو ترجمة سريعة لما تم اتخاذه من إجراءات على أرض الواقع لحصر جميع احتياجات الأهالي بالمناطق المتضررة، مؤكدا أن هذا من منطلق التزامنا وواجبنا تجاه أهالينا بالمناطق النائية والعزب.



وأشار قنصوه إلى أنه عقب انتهاء موجة الطقس التي تعرضت لها المحافظة تم حشد جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بتواجد المجتمع المدني من الهلال الأحمر والجمعيات الأهلية، وتم النزول إلى تلك المناطق المتضررة لحصر خسائر المتضررين.



هذا ووجه محافظ الإسكندرية الشكر إلى مؤسسة مصر الخير وممثلها الدكتور أيمن أبو غالي_ المدير الإقليمي لمؤسسة مصر الخير، على الدور الذي قاموا به في خدمة الأهالي. مشيدا بدور جميع مؤسسات المجتمع المدني لمشاركتها ودعمها المستمر للدولة في رفع العبء عن المواطنين.