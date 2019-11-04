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أخبار العالم

الكويت ترشح نايف الحجرف لـ منصب أمين عام مجلس التعاون الخليجي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:59 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
ذكرت وسائل إعلام كويتية، اليوم الاثنين، أن الكويت رشحت وزير المالية نايف الحجرف، لتولي منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، خلفا للبحريني عبد اللطيف الزياني.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن وزير المالية نايف الحجرف سيتقدم باستقالته غدا، وأن الكويت رشحته لمنصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي"​​​.

ولفتت القبس إلى أن الحجرف يتمتع بسجل مميز وحافل خلال تجربته الحكومية والأكاديمية، حيث تولى عدة مناصب حكومية خلال مسيرته العملية، ابتداء بوزارة التربية والنفط، وانتهاء بوزارة المالية التي يشغلها حاليا".

وسيكون أمام الحجرف، حال تم اختياره، عدة ملفات دقيقة وحساسة للتعامل معها خلال المرحلة المقبلة، أبرزها ملف الخلاف بين قطر ودول الخليج التي أعلنت مقاطعتها (السعودية والإمارات والبحرين) وتم قطع العلاقات بين طرفي الخلاف، في 5 يونيو 2017، بسبب اتهامات للدوحة بدعم الإرهاب.
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