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رياضة

تعافى من الإصابة.. نجم الأهلي يشارك فى تدريب الفريق بمعسكر دبي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:14 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
انتظم حسين السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب شباب أهلي دبي ضمن المعسكر التدريبي الذي يخوضه الفريق في الإمارات.

وشارك السيد في المران الجماعي بعد تعافيه من الاصابة بكدمة في الركبة وزوال التورم بشكل نهائي، وخضوعه لفحص طبي قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالته.

وواصل الأهلي تدريباته التي اشتملت على جانب بدني، كما أجرى الجهاز الفني تقسيمة لتنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية لتطبيقها بشكل عملي في المباريات المقبلة.
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