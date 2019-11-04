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فن

جمالك ماله حل.. سرين عبدالنور تتعرض لوصلة غزل من متابعيها |شاهد

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:50 م
سرين عبدالنور
سرين عبدالنور
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سيد احمد
نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وعلقت سيرين عبدالنور على الصورة قائلة: "شو رأيكن بهيدا اللوك؟ لوك شتوي بامتياز !!! ".


وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها، وعلق بعضهم قائلا: "جمالك ماله حل - يجنن - قمر ".


يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل الهيبة بجزئه الثالث والذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "​صباح إخوان​"، وبطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.
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