جمالك ماله حل.. سرين عبدالنور تتعرض لوصلة غزل من متابعيها |شاهد

نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلقت سيرين عبدالنور على الصورة قائلة: "شو رأيكن بهيدا اللوك؟ لوك شتوي بامتياز !!! ".
وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها، وعلق بعضهم قائلا: "جمالك ماله حل - يجنن - قمر ".
يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل الهيبة بجزئه الثالث والذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان"، وبطولة تيم حسن ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.
وعلقت سيرين عبدالنور على الصورة قائلة: "شو رأيكن بهيدا اللوك؟ لوك شتوي بامتياز !!! ".
وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها، وعلق بعضهم قائلا: "جمالك ماله حل - يجنن - قمر ".
يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل الهيبة بجزئه الثالث والذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان"، وبطولة تيم حسن ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.