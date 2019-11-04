جمالك ماله حل.. سرين عبدالنور تتعرض لوصلة غزل من متابعيها |شاهد

نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وعلقت سيرين عبدالنور على الصورة قائلة: "شو رأيكن بهيدا اللوك؟ لوك شتوي بامتياز !!! ".





وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها، وعلق بعضهم قائلا: "جمالك ماله حل - يجنن - قمر ".





يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل الهيبة بجزئه الثالث والذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "​صباح إخوان​"، وبطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.