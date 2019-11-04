لهذا السبب.. صحيفة بريطانية تصحح مقال بوريس جونسون

اضطرت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية إلى تصحيح مقال كتبه رئيس الوزراء بوريس جونسون، بسبب عدم دقته، وذلك للمرة الثالثة هذا العام.



ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، أُجبِرت الصحيفة البريطانية، على تصحيح مقال صاغه بوريس جونسون، بعد أن قال إن المملكة المتحدة ستصبح "أكبر اقتصاد في نصف الكرة الغربي وأكثرها ازدهارًا".



وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تُجبر فيها الصحيفة على تصحيح مقال لبوريس جونسون كاتب الأعمدة الذي كان يحصل على 275 ألف جنيه إسترليني سنويًا قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء.



وأضافت صحيفة "ميرور" أن رئيس الوزراء البريطاني، قدم بيانات خاطئة تشير إلى أن الاقتصاد البريطاني يمكن أن يتفوق على بقية أوروبا.



وكتب "جونسون" في مقاله الذي صدر 3 يونيو أنه من المتوقع أن تصبح المملكة المتحدة أكبر اقتصاد وأكثر ازدهارا في "نصف الكرة الأرضية"، ليتم تصحيح المقال من قبل "ديلي ميرور"، لافتة إلى أن البيانات تستند إلى توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة وألمانيا خلال الفترة من 2020-2060، وتتعلق بأوروبا وليس بنصف الكرة الشمالي.



وأضافت الصحيفة أن "هذا التوقع لم يتنبأ بأن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة سوف يتجاوز ألمانيا لتصبح الأكبر في أوروبا"، مؤكدة أنه أمر شخصي واستنباط خاص من قبل الكاتب لهذه البيانات".