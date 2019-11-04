حياة كريمة.. تسليم 100 مشروع للسيدات المعيلات في الفيوم

سلم اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، 100 مشروع لماكينات "فورى" وتسويق مواد غذائية ومنتجات طبية، ضمن مبادرة "هى فورى" التى تنفذها مؤسسة بسمة الحياة للتنمية بالتعاون مع صندوق المرأة العربية، والتى تأتى استكمالًا لمبادرة "من الاحتياج إلى الإنتاج" بهدف توفير فرص عمل ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات المعيلات وغير القادرات.



شهد الاحتفالية إيمان أحمد ذكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، و سمر محمد نور الدين رئيس مجلس أمناء مؤسسة بسمة الحياة، و رشا العلواني مدير مشروعات المؤسسة بالفيوم، وصندوق المرأة العربية، ومؤسسة positive planet.



تم خلال الاحتفالية عرض تقديمى لتدريب المستفيدات على استخدام ماكينات فورى، والخدمات التى تقدمها الشركات الشريكة فى المبادرة، وفى كلمته ناقش محافظ الفيوم، عددًا من المشاركات حول كيفية تحقيق الاستفادة من المشروعات المقدمة من خلال المبادرة، وأكد على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة كونها الركيزة الأساسية فى تربية وتعليم الأبناء وغرس القيم والسلوكيات الإيجابية فى نفوس الأطفال، وكذلك دورها فى دعم الاقتصاد المنزلى وزيادة دخل الأسرة وتحسين مستوي معيشتها، موجهًا جميع المستفيدات بضرورة بذل الجهد والاهتمام بتنمية المشروعات المقدمة لهن من خلال المبادرة، حتى تساعدهن فى توفير الدخل الملاءم وتحسين مستوى معيشتهن.



كما أكد محافظ الفيوم، على ضرورة تدريب السيدات المشاركات فى المبادرة على استخدام ماكينات فوري، ومتابعتهن بشكل دوري لتذليل كافة العقبات التى قد تواجههن حتى تحقق المبادرة أهدافها المرجوة، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم للسيدات المعيلات والأسر الأولى بالرعاية.



فيما أشارت رئيس مجلس أمناء مؤسسة بسمة الحياة، أنه تم اختيار المستفيدات من مختلف مراكز المحافظة، موضحة أنه سيتم تسليم المستفيدات ماكينات فورى ومشروعات لتسويق المواد الغذائية والمنتجات الطبية، استكمالًا لمبادرة "من الاحتياج إلى الانتاج".



وذلك بهدف إتاحة المزيد من فرص العمل للسيدات المعيلات وتحسين مستوى معيشتهن، فضلًا عن توفير تأمين على الحياة وتأمين الإقامة بالمستشفى لجميع المستفيدات، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وأعربت رئيس مجلس أمناء مؤسسة بسمة الحياة عن شكرها لمحافظ الفيوم على دعمه المتواصل ومد يد العون فى تنفيذ مبادرات المؤسسة بالفيوم.