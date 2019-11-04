الحرامية وقعوا فى بعض.. صحيفة مقربة من أردوغان تهين قطر وأزمة تلوح فى الأفق

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن صحيفة الصباح التركية المقربة من "أردوغان" هاجمت وهددت قناة "الجزيرة" الانجليزية بعد هجومها على الاداء التركي في شمال سوريا، قائلة: "إحنا اللي دعمناكم ووقفنا جنبكم"، معقبًا: "صحيفة الصباح التركية فرشت الملاية للجزيرة، تركيا تغيظ وتعاير قطر، بالملاسنة بين صحيفة وقناة الجزيرة



وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، وقطر وتركيا بدأوا في حالة شجار تؤكد أن هناك كارثة تلوح في الأفق، متابعا:الحرامية وقعوا في بعض.



وأضاف: يبدو أن هناك شيئا في الأفق بين الدوحة وأنقرة، لأن الحاكمين في أنقرة لا أخلاق لهم.



واستنكر الديهي ما تقوم به قطر وبوقها الإعلامي الجزيرة بالتآمر على مصر ليل نهار، ودعواتها لإسقاط الدولة المصرية.



