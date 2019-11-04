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أخبار البلد

مدرب الأسود العالمي محمد الحلو في العناية المركزة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:01 م
صدى البلد
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تعرض مدرب السيرك المصري العالمي محمد الحلو لتدهور حاد في حالته الصحية، أدى لدخوله منذ ثلاثة أيام العناية المركزة، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

ويعد محمد الحلو كبير العائلة الشهيرة التي أسست السيرك القومي وتدريب الوحوش في مصر والعالم العربي، وهو آخر نسل العائلة.

ويرقد الحلو في أحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين، بعد إصابته بميكروب خطير، أثناء جلسات الغسيل الكلوي التي يخضع لها منذ عدة أشهر، إثر إصابته بفشل كلوي حاد.

وقال أحد أفراد العائلة إن أسرته التي أنفقت مبالغ كبيرة على علاجه، تواصلت مع نقابة المهن التمثيلية باعتباره عضوًا بها، ووزارة الثقافة التي يتبعها السيرك القومي، لعلاجه على نفقة الدولة، لما قدمه من إسهامات واضحة طوال حياته للثقافة والفن، مضيفًا إن الدولة لا تتأخر دائمًا في تقديم العلاج والرعاية الصحية لرموز الثقافة والفن، وطالب بسرعة التدخل لإنقاذ حياة رمز كبير في السيرك العربي والعالمي.

جدير بالذكر، أن عائلة الحلو التي أسست السيرك القومي في مصر، لايزال أفرادها يعملون في ترويض وتدريب الأسود والنمور في السيرك حتى اليوم، حيث تقدم حاليًا لوبا ابنة محمد الحلو عروض الوحوش في السيرك، وكذلك ابنته الأخرى أوسة الحلو، والاثنتان ورثتا المهنة الخطرة عن والديهما وأجدادهما.
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