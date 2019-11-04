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رياضة

محمد فضل للاعبي المنتخب الأولمبي: ننتظر منكم البطولة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:32 م
صدى البلد
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ريهام بكير
حرص محمد فضل والدكتور أحمد عبدالله عضوا اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم علي التواجد مع الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة في مران المنتخب الأولمبي استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر اعتبارا من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري وهي المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ووجه فضل كلمة للاعبين يحثهم فيها على الفوز واسعاد الجماهير المصرية.

وقال فضل إنه يعلم أن المنتخبات المشاركة في البطولة هي من اكبر المنتخبات ولكن لدينا فريق أفضل وعدم الالتفات للأسماء لأنه بالعزيمة والإرادة سنحقق كل شيء، ويجب أن يصبح الفوز بالبطولة هدف كل اللاعبين.
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