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مرأة

طريقة عمل حواوشى صيامي كالمحترفين في المنزل

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:02 ص
حواوشى صيامي
حواوشى صيامي
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل الحواوشى صيامى، بمذاق لا يقاوم وشكل جديد لتقديم الحواوشى

طريقة عمل حواوشى صيامى لـ أميرة شنب

مقادير حواوشى صيامى:

فول صويا
بصل مبشور
بصل مقطع صغير
ثوم مفروم
فلفل أخضر
بطاطس مهروسة
باذنجان مشوى مفروم
مشروم مفروم
طماطم مفرومة
جنزبيل بودرة
ملح فلفل أسود
قرفة ناعمة
عيش بلدى
زيت
بهارات مشويات

طريقة عمل حواوشى صيامى:

* اخلطى البطاطس مع فول الصويا واهرسيه جيدا ثم ضيفى أليها كل المكونات
* حضرى العيش البلدى العادى وضعى فيه هذا الخليط ثم ادهنى الصاج و العيش بالزيت
* ادخليه الفرن فى درجة حرارة متوسطة حتى يكتمل النضج او فى الطاسة حتى يحمر العيش من الجانبين
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