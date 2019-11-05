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مرأة

بـ مكياج جذاب.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار برفقة زوجها

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:40 ص
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، بصورة جديدة لها، رفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان.

وخطفت دنيا سمير غانم، الأنظار، فى الصورة بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت جاكيت فورمال باللون الأسود و نسقت معه سترة بنفس اللون، وأكملت إطلالتها بأقراط متوسطة الحجم باللون الذهبى، فيما تزينت بسلالسل رقيقة أيضا.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت دنيا سمير غانم على خصلات شعرها الإنسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.
بـ مكياج جذاب.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار برفقة زوجها
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بـ مكياج جذاب.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار برفقة زوجها

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