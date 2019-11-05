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الشيطان يدخل بين أبناء الأميرة ديانا.. وميجان ماركل السبب

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 02:12 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
على ما يبدو أن الأيام المِلاح قد انتهت بين الشقيقين، الأمير هاري، والأمير وليام، داخل القصر الملكي، ليؤكد تلك النظرية، تصريحات دوق ساسكس "هاري" الأخيرة، والذي اعترف فيها بأن الأجواء بينه وبين شقيقه ليست على مايرام.

وأدلى الأمير هاري مؤخرًا بتعليق مثير للدهشة، خلال لقائه في فيلم وثائقي، حيث قال إنه وشقيقه الأمير ويليام ، على مسارات مختلفة، والأجواء ليست مثالية بيني وبينه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وقال الأمير "هاري" ذلك التصريح خلال الفيلم وثائقي ITV ، الذي تم تصويره خلال جولته التي استمرت 10 أيام في إفريقيا مع زوجته ميجان ماركل، كما ادعى الأمير هاري أنه والأمير وليام الآن غير متفقين ولهما أياما سعيدة وأخرى سيئة.

وفسَّرت المعلّقة الملكية أنجيلا مولارد، ما قاله الأمير هاري عن أخيه ويليام، وتخمن بأن الخلاف بينهما يتعلق بزوجته ميجان ماركل.
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