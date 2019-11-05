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مرأة

بـ إطلالة محتشمة أنيقة.. 20 صورة تكشف عن موضة أزياء شتاء 2020 للمحجبات

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:00 ص
بـ اطلالة محتشمة
بـ اطلالة محتشمة أنيقة.. 20 صورة تكشف عن موضة أزياء شتاء 202
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هاجر هانئ
تبحث كل سيدة وفتاة محجبة عن أبرز صيحات الموضة دائما، وبالأخص مع حلول فصل الشتاء، حتى يتمتعن بإطلالة أنيقة وجذابة مواكبة لصيحات الموضة العالمية.

ولأن الموضة من أكثر الأمور التى تشغل بال كل فتاة، نعرض لكم من خلال هذا التقرير، أبرز اتجاهات الموضة لصيف 2020.

تصدرت البنطلونات الواسعة موضة شتاء 2020 على منصات عروض الأزياء العالمية، فقد سيطرت هذه الصيحة على أغلب التصميمات التى عرضت خلال أسابيع موضة باريس و نيويورك .

وكانت موضة التنانير البليسيه من أكثر الموديلات رواجًا في موسم شتاء 2020، كما أن الملابس الجلد المتنوعة كالجواكت والبنطلونات لا تخلو موضة أى شتاء من هذه الصيحة مع اختلاف التصميمات والنقوشات التى تتناسب مع مختلف الأذواق، كما ظهرت ايضا الفساتين المصنوعة من الأقمشة الثقيلة والتى تتناسب مع برودة فصل الشتاء، و تمنحك إطلالة محتشمة أنيقة.
بـ إطلالة محتشمة أنيقة.. 20 صورة تكشف عن موضة أزياء شتاء 2020 للمحجبات
بـ إطلالة محتشمة أنيقة.. 20 صورة تكشف عن موضة أزياء شتاء 2020 للمحجبات
بـ إطلالة محتشمة أنيقة.. 20 صورة تكشف عن موضة أزياء شتاء 2020 للمحجبات
بـ إطلالة محتشمة أنيقة.. 20 صورة تكشف عن موضة أزياء شتاء 2020 للمحجبات
بـ إطلالة محتشمة أنيقة.. 20 صورة تكشف عن موضة أزياء شتاء 2020 للمحجبات
بـ إطلالة محتشمة أنيقة.. 20 صورة تكشف عن موضة أزياء شتاء 2020 للمحجبات
بـ إطلالة محتشمة أنيقة.. 20 صورة تكشف عن موضة أزياء شتاء 2020 للمحجبات
بـ إطلالة محتشمة أنيقة.. 20 صورة تكشف عن موضة أزياء شتاء 2020 للمحجبات
بـ إطلالة محتشمة أنيقة.. 20 صورة تكشف عن موضة أزياء شتاء 2020 للمحجبات
بـ إطلالة محتشمة أنيقة.. 20 صورة تكشف عن موضة أزياء شتاء 2020 للمحجبات
بـ إطلالة محتشمة أنيقة.. 20 صورة تكشف عن موضة أزياء شتاء 2020 للمحجبات
بـ إطلالة محتشمة أنيقة.. 20 صورة تكشف عن موضة أزياء شتاء 2020 للمحجبات
بـ إطلالة محتشمة أنيقة.. 20 صورة تكشف عن موضة أزياء شتاء 2020 للمحجبات
بـ إطلالة محتشمة أنيقة.. 20 صورة تكشف عن موضة أزياء شتاء 2020 للمحجبات
بـ إطلالة محتشمة أنيقة.. 20 صورة تكشف عن موضة أزياء شتاء 2020 للمحجبات
بـ إطلالة محتشمة أنيقة.. 20 صورة تكشف عن موضة أزياء شتاء 2020 للمحجبات
بـ إطلالة محتشمة أنيقة.. 20 صورة تكشف عن موضة أزياء شتاء 2020 للمحجبات
بـ إطلالة محتشمة أنيقة.. 20 صورة تكشف عن موضة أزياء شتاء 2020 للمحجبات
بـ إطلالة محتشمة أنيقة.. 20 صورة تكشف عن موضة أزياء شتاء 2020 للمحجبات
بـ إطلالة محتشمة أنيقة.. 20 صورة تكشف عن موضة أزياء شتاء 2020 للمحجبات
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