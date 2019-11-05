الأرصاد تحذر من أمطار على السواحل الشمالية ورياح على خليج السويس.. فيديو

قال الدكتور أشرف صابر، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن أجواء اليوم معتدلة على شمال البلاد مائلة للحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارا، ومائلة للبرودة ليلًا، لافتًا إلى أن الشبورة تقلل الرؤية صباحًا من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.



وأضاف الدكتور أشرف صابر رئيس هيئة الأرصاد الجوية عبر الهاتف ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن" أن السحب المتوسطة تتكاثر على شمال البلاد، موضحًا سقوط بعض الأمطار الخفيفة على السواحل فى المناطق الشمالية والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.



وأكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية أنه من المفترض من بداية الخريف ارتداء الملابس الثقيلة الخريفية لأن الجو متقلب، مؤكدًا سماع النشرة كل صباح.



وتابع خبير هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة في مصر اليوم الثلاثاء 5- 11- 2019؛ حيث يسود طقس بارد على السواحل الشمالية، وستشهد البلاد تساقط أمطار.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر:



بيان درجات الحرارة اليوم



القاهرة 20 29



شبين الكوم 19 30



طنطا 19 30



دمنهور 17 29



الإسكندرية 17 27



بلطيم 18 28



مطروح 15 27



بورسعيد 23 26



دمياط 22 26



الزقازيق 19 29



الإسماعيلية 19 29



السويس 20 29



العريش 19 26



شرم الشيخ 22 31



الغردقة 19 31



مرسى علم 19 30



الفيوم 17 30



بني سويف 17 30



المنيا 14 30



أسيوط 14 31



سوهاج 15 31



قنا 15 31



الأقصر 16 32



أسوان 16 33