يختصر المسافة 4 ساعات.. كل ما تريد أن تعرفه عن طريق شرم الشيخ الجديد

يختصر الطريق الجديد لشرم الشيخ بعد ازدواجه من النفق حتى شرم الشيخ المسافة لـ٤ ساعات فقط لتسهيل حركة النقل والسياحة الوافدة لجنوب سيناء، علاوة على أنه مزود بخدمات محطات الوقود وأبراج اتصالات ونقاط إسعاف ومخرات للسيول.



وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، فى تصريحات صحفية، إن ازدواح طريق النفق شرم الشيخ نقلة نوعية ويسهل حركة النقل والسياحة لجنوب سيناء، خاصة أن سوف يفتتح بجنوب سيناء عدة مشروعات كبرى من بينها جامعة الملك سالمان.



وأوضح محافظ جنوب سيناء أن الطريق الجديد، والذى يبدأ من نفق الشهيد أحمد حمدى مارا بمدن خليج السويس والعاصمة طور سيناء حتى شرم الشيخ بطول ٣٤٢ كيلو مترا، لا يستغرق أكثر من ٤ ساعات من القاهرة لشرم الشيخ.



وأضاف محافظ جنوب سيناء أنه مزود بمحطات وقود لتموين السيارات ونقاط إسعاف ومخرات سيول، علاوة على أنه سوف يتم افتتاح محورين له بشرم الشيخ طريق السلام والطريق الدائرى، حيث يتيح الوصول لمطار شرم الشيخ خلال دقائق.

