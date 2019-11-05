نصائح جمال شعبان لمرضى ضغط الدم المرتفع .. تعرف عليها

نشر الدكتور جمال شعبان أستاذ القلب، عدة نصائح عن مرضى الضغط العالي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت هاشتاج "متزعلوش.



وأوصى "شعبان" مرضى ضغط الدم المرتفع بضرورة تجنب التدخين،مشيرا إلى أنه من أبرز الأسباب التي تؤدي لارتفاع ضغط الدم،إلى جانب عدم تناول الطعام المالح، مثل المخللات، وعدم وضع الملح في الطعام بكميات كبيرة.



كما أوصى بممارسة رياضة المشي في حياتنا اليومية ولاسيما لمرضى الضغط المرتفع،على أن يمشى لمدة ٤٥ دقيقة في اليوم الواحد، كما أوصى مرضى الوزن الزائد بسرعة خسارة الوزن للمحافظة على صحتهم.



وشدد على أهمية تناول العقاقير الطبية لعلاج الضغط المرتفع في فترة الليل، والحفاظ على إجراء تحاليل الكوليسترول والسكر، ناصحًا بالاسترخاء وعدم التوتر والقلق.