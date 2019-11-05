رئيس الوزراء: بدأنا تنفيذ مشروعات كانت في خطة عام 2052.. فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه لا يتم تنفيذ أي مشروع في الدولة إلا بناء على توجهات علمية ودراسات، مشيرا إلى أن الاستراتيجية القومية لتنمية مصر 2052 يتم إعدادها منذ عام 2009.



وأضاف مدبولي، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظتي السويس وجنوب سيناء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم وضع وثيقة لهذا المخطط، لإبراء الذمة أمام الجميع بشأن هذا المخطط، مشيرا إلى أنه لم يكن ليصدق أن يشهد تنفيذ هذه الخطة.



وأوضح رئيس الوزراء، أن المرحلة الأولى التي كان من المقرر الانتهاء منها وفقا للمخطط عام 2027، تم الانتهاء منها حاليا، مشيرا إلى أن شبكة الطرق التي كان من المقرر تنفيذها عام 2052 يتم العمل عليها حاليا.

