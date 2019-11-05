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أخبار العالم

ميتيس الجبار.. منظومة دفاع روسية تقتلع مدفعا تركيا من مكانه.. شاهد

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 04:50 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
دمرت منظومة "ميتيس" الروسية المضادة للدبابات أحدث أنظمة المدفعية التركية وهو مدفع ذاتي الدفع من طراز T-155، حيث قامت المنظومة باقتلاع المدفع من مكانه.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، قولها إنه ظهر على شبكة الإنترنت صورة للمدفع T-155 Firtina التابع للجيش التركي الذي دمره نظام ميتيس المضاد للدبابات، مشيرة إلى أنه تم تدميره خلال المعارك الشرسة بين القوات الكردية والجيش التركي في شمال سوريا، ومصير الطاقم غير معروف.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدفع الهاوتزر Firtina ذاتي الدفع عيار 155 ملم هو أحدث مدفع في القوات المسلحة التركية، وتم انتاجه في نهاية القرن الماضي من قبل وحدة K9 Thunder الكورية، حيث تمتلك أنقرة 300 وحدة من هذا السلاح المدفعي.

أما منظومة "ميتيس" عبارة عن مجمع مضاد للدبابات من الجيل الثاني تم تطويره في مكتب تصميم بمدينة تولا الروسية، وتم تصميمه لتدمير الأهداف المرئية بصريا الثابتة والمتحرك بسرعة تصل إلى 60 كم/ساعة من العربات المدرعة ونقاط إطلاق النار.
ميتيس الجبار.. منظومة دفاع روسية تقتلع مدفعا تركيا من مكانه.. شاهد
ميتيس الجبار.. منظومة دفاع روسية تقتلع مدفعا تركيا من مكانه.. شاهد
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