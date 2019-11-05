بـ ملابس شتوية وبدون مكياج.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار فى برلين| صور





كما اعتمدت دنيا على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ولم تستخدم مستحضرات التجميل واعتمدت على جمالها الطبيعي.

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة أثناء رحلتها بمدينة برلين الألمانية.ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم فى الصورة بإطلالة شتوية، حيث ارتدت جاكيت طويلا باللون الأسود واتسم التصميم بأنه منفوش، ونسقت معه بنطلون جينز.فيما انتعلت دنيا سمير غانم فى الصورة حذاء رياضيا مسطحا باللون الكشمير وارتدت حقيبة ظهر متناسقة مع إطلالتها.