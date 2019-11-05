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مرأة

بـ ملابس شتوية وبدون مكياج.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار فى برلين| صور

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:05 م
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة أثناء رحلتها بمدينة برلين الألمانية.

ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم فى الصورة بإطلالة شتوية، حيث ارتدت جاكيت طويلا باللون الأسود واتسم التصميم بأنه منفوش، ونسقت معه بنطلون جينز.

فيما انتعلت دنيا سمير غانم فى الصورة حذاء رياضيا مسطحا باللون الكشمير وارتدت حقيبة ظهر متناسقة مع إطلالتها. 

كما اعتمدت دنيا على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ولم تستخدم مستحضرات التجميل واعتمدت على جمالها الطبيعي.
بـ ملابس شتوية وبدون مكياج.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار فى برلين| صور
بـ ملابس شتوية وبدون مكياج.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار فى برلين| صور
بـ ملابس شتوية وبدون مكياج.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار فى برلين| صور
بـ ملابس شتوية وبدون مكياج.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار فى برلين| صور
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