طارق يحيي يقترب من قيادة فريق مغربي

وجاء نجاح تجربة طارق مصطفى مع الفريق المغربي من قبل ليدفعهم للاتجاه للمدربين المصريين مرة أخرى للتعاقد مع أحدهم.

ويتولى طارق مصطفى حاليا منصب المدرب العام للمنتخب الوطني مع حسام البدري المدير الفني الحالي للفراعنة.







وتولى طارق يحيي مهمة تدريب الزمالك مطلع الموسم الجاري لمدة مباراة واحدة فقط أمام ديكاداها الصومالي والفوز بسباعية نظيفة في ذهاب الدور التمهيدي من البطولة الافريقية.



ويتولى حاليًا مهمة رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك بجانب التواجد كمحلل في قناة القلعة البيضاء.

أبدى نادي سريع وادي زوم المغربي اهتمامه بالتعاقد مع طارق يحيي المدير الفني السابق للزمالك لتولي المسئولية الفنية لهم في الفترة المقبلة.