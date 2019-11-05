ياسر إدريس يشارك في المؤتمر الدولي لمكافحة المنشطات ببولندا

حضر المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة اتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية وعضو اللجنة الفنية لكرة الماء بالاتحاد الدولي للسباحة اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي الخامس لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بمدينة كاتوويتشي البولندية ، ممثلا عن اللجنة الأوليمبية المصرية ، وذلك بحضور أندجي دودا رئيس دولة بولندا، والسير جيريك ريدي رئيس الوادا، توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وفيتولد بانكار وزير الرياضة البولندي، والرئيس الجديد للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) .



والتقى إدريس ومعه الدكتور أسامة غنيم الرئيس التنفيذى للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو) ، والدكتورة هانم أمير مديرة الوكالة المصرية والدكتورة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادى الأهلى وممثلة اللجنة الطبية باللجنة الاوليمبية الدولية ، على هامش المؤتمر والسيد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، حيث ناقش اللقاء سبل النهوض بالحركة الرياضية المصرية والتأكيد على التعاون الكامل والمثمر بين اللجنة الأوليمبية الدولية نظيرتها المصرية .



وقال إن المؤتمر يناقش الكود الجديد للمنشطات، والتعريف بالمخاطر التي تسببها المنشطات على صحة اللاعبين، مشيرا إلى أن المؤتمر سوف يصدر الأجندة الجديدة للمواد المحصورة التي أدخلت مؤخرا ، حتى يعلمها جميع اللجان الاولمبية لتعريف اللاعبين بها من خلال عقد عدد من المؤتمرات ، لافتا إلى أن عالم المنشطات كل يوم فيه جديد ، ولذلك كان المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية حريصا على مشاركة اللجنة الأوليمبية المصرية فى هذا المؤتمر والتى يمثلها بصفة رسمية كعضو مجلس إدارة اللجنة .



شارك فى المؤتمر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وعدد من وزراء الرياضة على مستوى العالم، ورؤساء الاتحادات الدولية، رؤساء اللجان الأولمبية، ومديري المعامل الدولية.