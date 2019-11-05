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أصل الحكاية

نوة المكنسة| 7 معلومات عن أخطر عاصفة جوية تضرب مصر .. والمناطق التي تهددها

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:05 م
نوة المكنسة
نوة المكنسة
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أحمد سالم
تحذيرات شديدة ساقتها الأرصاد الجوية مؤخرا بشأن نوة المكنسة التي تضرب السواحل الشمالية للبلاد في هذا الوقت من كل عام، والتي من المقرر أن يصاحبها عواصف وأمطار غزيرة وانخفاض في درجة الحرارة.

تأتي ظاهرة نوة المكنسة كل عام خلال شهر نوفمبر بخلاف عدد آخر من النوات تحدث في محافظات الإسكندرية ودمياط، كما يتوقع أن تأتي النوة قوية وشديدة بما يسبب نحرًا في الشواطئ بسبب التغيرات المناخية التي أثرت على موقع حدوث النوة أو مدتها الزمنية، فقد تحدث قبل أو بعد 2 كيلومتر من المكان المعتاد.

وكشف الدكتور محمد شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد بداية نوة المكنسة على السواحل الشمالية للبلاد، حيث تستقبل محافظات الجمهورية نوة المكنسة والتي تبدأ يوم السبت الموافق 16 نوفمبر 2019 وتستمر النوة لمدة 4 أيام حتي يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر.

وفيما يلي معلومات عن نوة المكنسة التي تحذر منها الأرصاد الجوية.. 

- تستمر نوة المكنسة 4 ايام من 16 إلي 20 نوفمبر.
- تضرب محافظات الاسكندرية ودمياط والسواحل على امتداد المحافظتين.
- يصاحب نوة المكنسة سقوط أمطار غزيرة على العديد من محافظات الوجة البحري ومحافظات شمال البلاد وسواحل البحر الأبيض المتوسط.
- أعمال الصيد والملاحة تتوقف خلال فترة النوة وتُعلن حالة الطوارئ البحرية على امتداد ساحل البحر المتوسط.
- تتسبب نوة المكنسة في ارتفاع أمواج البحر المتوسط من 4 أمتار ونصف إلى 6 أمتار.
- يصاحب النوة نحرًا في الشواطئ بسبب التغيرات المناخية وارتفاع موج البحر وشدته.
- تصل سرعة الرياح خلال أيام نوة المكنسة لـ40 عقدة.

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