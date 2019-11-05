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رياضة

المقاصة يتعادل مع السويس سلبيا وديا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 06:38 م
مصر المقاصة
مصر المقاصة
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عمرو الحلواني
تعادل فريق الكرة بنادى مصر المقاصة مع السويس سلبيا فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما مساء اليوم بالملعب الفرعي بالدفاع الجوي، ضمن استعدادات المقاصة خلال فترة توقف الدوري الحالية لمشاركة المنتخب الأولمبي ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتي 22 نوفمبر الجاري.

وحرص أحمد حسام ميدو المدير الفنى للمقاصة على مشاركة عدد كبير من اللاعبين في المباراة ..وبدأ المباراة بتشكيل ضم :
حراسة المرمى : أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع : محمد دبش-شريف حازم -عصام صبحي_ أحمد محسن

خط الوسط : محمد دسوقي -محمد ابراهيم-مصطفي شبيطة - محمد كناريا.

خط الهجوم : صلاح امين -عمرو مرعي..

وأشاد ميدو بالتجربة الودية في إطار توقف الدوري ، مؤكدا أن حقق فوائد عديدة وتعتبر خير استعداد قبل مباراة حرس الحدود في الأسبوع السادس بالدوري .

ومن المقرر أن يلعب المقاصة مباراة ودية غدا أمام الإنتاج الحربي.
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