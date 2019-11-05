Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صحيفة إماراتية: سعي أمريكي لإيجاد حل لأزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 08:29 م
سد النهضة
سد النهضة
Advertisements
شريف سيد
أكدت صحيفة "جلف نيوز" الإماراتية سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستمر لإيجاد حل بشأن أزمة سد النهضة، وذلك وفق ما أكده في اتصال هاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الصحيفة إن الرئيس الأمريكي أبلغ الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه حريص على نجاح المحادثات التي تستضيفها واشنطن غدا الأربعاء بشأن سد النهضة.

ومن المقرر أن يلتقي وزراء خارجية مصر واثيوبيا والسودان، غدا الأربعاء، في واشنطن من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي حول بناء سد النهضة الاثيوبي، بما لا يضر بمصالح دول المصب.

وأضافت الصحيفة أن مصر لديها مخاوف بشأن فترة ملء خزان سد النهضة، وهو ما سيقلل من كمية المياه التي ستصل إلى مصر.

Advertisements

ترشيحاتنا

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن 3 نواب.. تفاصيل

إلغاء رخصة طيار مدى الحياة بعد ارتكابه مخالفة بسبب صديقته.. شاهد

قرد يتسبب في مصرع طفل عمره 4 أشهر.. تفاصيل محزنة

السعودية تنادي.. محمود علاء يقترب من الرحيل عن الزمالك.. تفاصيل الأزمة

قالوا إنهم مباحث .. مجهولون يسرقون 2 مليون جنيه من مزارع بالقليوبية

وزارة التضامن تعلن مفاجأة بشأن معاشات أهالى شمال سيناء..تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. وادى الحيتان في الفيوم منطقة تراث عالمى لحيتان قبل 40 مليون سنة

مروة نصر تشعل حفل الأكاديمية الدولية للإعلام.. صور

هانتعشى إيه النهاردة .. قرص بطاطس بالجبنة والطماطم وسلطة خيار ألمانية.. والحلو: كسكسي بالفواكه