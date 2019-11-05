صحيفة إماراتية: سعي أمريكي لإيجاد حل لأزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا

أكدت صحيفة "جلف نيوز" الإماراتية سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستمر لإيجاد حل بشأن أزمة سد النهضة، وذلك وفق ما أكده في اتصال هاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال الصحيفة إن الرئيس الأمريكي أبلغ الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه حريص على نجاح المحادثات التي تستضيفها واشنطن غدا الأربعاء بشأن سد النهضة.



ومن المقرر أن يلتقي وزراء خارجية مصر واثيوبيا والسودان، غدا الأربعاء، في واشنطن من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي حول بناء سد النهضة الاثيوبي، بما لا يضر بمصالح دول المصب.



وأضافت الصحيفة أن مصر لديها مخاوف بشأن فترة ملء خزان سد النهضة، وهو ما سيقلل من كمية المياه التي ستصل إلى مصر.



