قصير جدا.. سلمى أبو ضيف تتألق بالتل الروز

شاركت سلمي أبو ضيف، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة كلاسيكية أنيقة.



وظهرت سلمى أبو ضيف، بفستان تل قصير جدا فوق حدود الركبة باللون الروز، ونسقت شنطة صغيرة الحجم باللون الأسود وانتعلت حذاء بكعب عالي باللون الأحمر.



ولم تتكلف سلمى أبو ضيف، في اقتناء الإكسسورات واكتفت بأسورة وقرط رقيق لإكمال إطلالتها، ووضعت لمسات هادئة من الميكب المناسب لبشرتها البرونزية.



واليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها....

